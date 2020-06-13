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أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.
وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.
وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يعاود الارتفاع في تركيا .. ويصيب 1.459 خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-13
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.
وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.
وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:56 PM
إجمالي الإصابات يرتفع إلى 176.677
أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.
وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.
وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.
، "كورونا" يعاود الارتفاع في تركيا .. ويصيب 1.459 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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