، شاهد حيلة المقاهي في لندن "الشيشة" تقدم وفقاً للقانون والإجراءات الصحية ،

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بدأت المحلات والكافيهات في لندن استقبال السياح على استحياء، بعدما أقرت الحكومة البريطانية فتح الحدود؛ بشرط العزل الصحي بعد القدوم لأسبوعين كاملين، مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا.
وسُمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها عبر تطبيقات الإنترنت وتوصيلها إلى المنازل، أو أن يتوجه الزبائن إلى المطاعم والمقاهي للحصول على ما يريدون، ثم يغادرون مباشرة دون أن يسمح لهم بالجلوس.
ويعتبر "شارع العرب" الأشهر لدى السياح العرب، وخاصة من الخليج، ويتميز بالمقاهي العربية، وتقدم الكثير من المقاهي العربية خدمة "الشيشة" بشكل مختلف، ولأول مرة يطبق، حيث يأتي الزبون الراغب في الحصول على شيشة إلى المطعم، ويعود لسيارته أمام المقهى، وبعد دقائق يحضر العامل في المقهى الشيشة للزبون، وهذا على مرأى ومسمع من الشرطة البريطانية، ولا تقوم بمنعه؛ لأنه إجراء قانوني، ويتفق مع إجراءات تخفيف الإغلاق وفق "الديلي ميل".
وحالياً تقوم مقاهٍ أخرى بتنفيذ الفكرة، ووضع إعلان على الإنترنت حتى تعيد العمل بأكبر عدد من الكافيهات.
شاهد حيلة المقاهي في لندن "الشيشة" تقدم وفقاً للقانون والإجراءات الصحيةخالد خليل الخليج 365 2020-06-13
بدأت المحلات والكافيهات في لندن استقبال السياح على استحياء، بعدما أقرت الحكومة البريطانية فتح الحدود؛ بشرط العزل الصحي بعد القدوم لأسبوعين كاملين، مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا.
وسُمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها عبر تطبيقات الإنترنت وتوصيلها إلى المنازل، أو أن يتوجه الزبائن إلى المطاعم والمقاهي للحصول على ما يريدون، ثم يغادرون مباشرة دون أن يسمح لهم بالجلوس.
ويعتبر "شارع العرب" الأشهر لدى السياح العرب، وخاصة من الخليج، ويتميز بالمقاهي العربية، وتقدم الكثير من المقاهي العربية خدمة "الشيشة" بشكل مختلف، ولأول مرة يطبق، حيث يأتي الزبون الراغب في الحصول على شيشة إلى المطعم، ويعود لسيارته أمام المقهى، وبعد دقائق يحضر العامل في المقهى الشيشة للزبون، وهذا على مرأى ومسمع من الشرطة البريطانية، ولا تقوم بمنعه؛ لأنه إجراء قانوني، ويتفق مع إجراءات تخفيف الإغلاق وفق "الديلي ميل".
وحالياً تقوم مقاهٍ أخرى بتنفيذ الفكرة، ووضع إعلان على الإنترنت حتى تعيد العمل بأكبر عدد من الكافيهات.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
07:23 PM
في شارع العرب الشهير
بدأت المحلات والكافيهات في لندن استقبال السياح على استحياء، بعدما أقرت الحكومة البريطانية فتح الحدود؛ بشرط العزل الصحي بعد القدوم لأسبوعين كاملين، مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا.
وسُمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها عبر تطبيقات الإنترنت وتوصيلها إلى المنازل، أو أن يتوجه الزبائن إلى المطاعم والمقاهي للحصول على ما يريدون، ثم يغادرون مباشرة دون أن يسمح لهم بالجلوس.
ويعتبر "شارع العرب" الأشهر لدى السياح العرب، وخاصة من الخليج، ويتميز بالمقاهي العربية، وتقدم الكثير من المقاهي العربية خدمة "الشيشة" بشكل مختلف، ولأول مرة يطبق، حيث يأتي الزبون الراغب في الحصول على شيشة إلى المطعم، ويعود لسيارته أمام المقهى، وبعد دقائق يحضر العامل في المقهى الشيشة للزبون، وهذا على مرأى ومسمع من الشرطة البريطانية، ولا تقوم بمنعه؛ لأنه إجراء قانوني، ويتفق مع إجراءات تخفيف الإغلاق وفق "الديلي ميل".
وحالياً تقوم مقاهٍ أخرى بتنفيذ الفكرة، ووضع إعلان على الإنترنت حتى تعيد العمل بأكبر عدد من الكافيهات.
، شاهد حيلة المقاهي في لندن "الشيشة" تقدم وفقاً للقانون والإجراءات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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