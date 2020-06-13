، عبدالعزيز الفيصل : من المهم أن نوصل رسالتنا للعالم .. نحن جزءٌ من الحدث ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حديثه عن سباق لومان 24

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديثه للقناة الرياضية السعودية حول (سباق لومان 24) على الرغم من أنه سباق افتراضي إلا أنه من الجيد العودة ومشاهدة مثل هذه النوعية من السباقات الحماسية، ما نراه الآن على الشاشة يبدو وكأنه حقيقي وواقعي.

وتابع أن سباق لومان رائع حيث كانت لدينا إستراتيجية وتوجه خلال جائحة كورونا في وزارة الرياضة نحو الانتقال إلى العالم الافتراضي وعدم إيقاف نشاطاتنا وأحداثنا وبرامجنا، قمنا بالعديد من الأمور والبرامج حيال الصحة والسلامة في هذه الظروف، آمل أن يبقى الجميع آمنين وأن نرى نهاية هذه الجائحة عما قريب.

وأضاف: هذه هي المبادرة التي دفعتنا إلى أن نكون جزءًا من هذا الحدث (سباق لومان 24 ساعة الافتراضي) إذ من المهم أن نوصل رسالتنا للعالم، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة ركزنا كثيرًا على الرياضات الإلكترونية، وقمنا بتطوير اتحاد يُعنى بهذا الجانب في سبيل الترويج للألعاب الإلكترونية داخل المملكة وخارجها.

وأوضح "الفيصل" : في آخر شهرين نفذنا منافسات BORDERS WITHOUT GAMERS حيث شارك بها العديد من اللاعبين من أنحاء العالم إذ قمنا بجمع نحو ١٠ ملايين دولار لدعم الجمعيات الخيرية ومواجهة فيروس كورونا.

وختم حديثه بالقول أقوم بالمشاركة في مثل هذه الألعاب ولكن ليس بالقدر الكافي، فهناك أشخاص مختصون بهذا الجانب، المسألة بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهد.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل سباق لومان