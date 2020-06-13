، "كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662

سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).

وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.فيروس كورونا الجديد بريطانيا