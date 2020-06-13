- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).
وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 09:05 PM
عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662
سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).
وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.
، "كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.