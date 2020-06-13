شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم بجازان يحول مسكنه لصالون حلاقة وفرق الرقابة الميدانية تداهمه والان نبدء بالتفاصيل

داهمت فرق أمانة منطقة جازان وبالتنسيق مع الجهات الأمني مقر سكن لأحد المقيمين في مدينة جيزان قام بتحويله إلى صالون حلاقة لحلاقة عدد من بني جلدته في الخفاء.

وكشف مصدر لـ "اليوم" أن عملية المداهمة جاء بعد متابعة ومراقبة للموقع لعدة أيام انتهت بعملية المداهمة والقبض على المقيم "الحلاق" وثلاثة آخرين من بني جلدته.

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وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان لـ "اليوم" ، أن فرق الرقابة بالأمانة تقوم بعمليات متابعة ومراقبة لجميع المنشآت في مدينة جازان إضافة لبلديات المنطقة، مبيناً أن فرق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وأضاف أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه .

وأكد أمين منطقة جازان أن الجولات الرقابية تعمل بشكل يومي للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في منطقة جازان .