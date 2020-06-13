"المساحة الجيولوجية" برامج للاستكشافات المعدنية والنفطية بالصخور الرسوبية

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تنفذ هيئة المساحة الجيولوجية برامج لإنتاج تقارير فنية وخرائط جيولوجية دقيقة للصخور الرسوبية يستخلص منها معرفة لتتابعات طبقية وبيئات رسوبية وتراكيب جيولوجية مختلفة تساعد في أعمال الاستكشافات المعدنية والنفطية بالصخور الرسوبية.

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