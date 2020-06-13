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شاهد.. ضبط 4 مقيمين حوّلوا سكنهم إلى محل حلاقة بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
داهمت فرق من الجهات الأمنية وأمانة جازان مقر أحد سكن العمالة الوافدة حوّلوا سكنهم إلى محل حلاقة، وخالفوا القرارات الصادرة بمنع مهنة الحلاقة.
وفي التفاصيل: نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يوضح مداهمة الجهات الأمنية وفرق الأمانة مقر سكن عمالة وافدة، وتم القبض على 4 مقيمين حوّلوا سكنهم إلى محل حلاقة، وقد هيؤوا المكان لاستقبال الزبائن وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة، وذلك ضمن الإجراءات اللازمة الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن الموقع في أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، كما تم العثور على أدوات حلاقة وتم مصادرتها، وجاري التحفظ على المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بحقهم.
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