2020-06-13

بالصور .. بلدية بارق ترصد عددًا من المخالفات الصحية والوقائية

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق

كثفت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة، جولاتها الرقابية والصحية والوقائية، لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مركز جمعة ربيعة المقاطرة التابع لمحافظة بارق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن، أنَّ “هذه الجولات قد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الصحية والوقائية، حيث تم اتِّخاذ الإجراءات النظامية حيالها”.

وأشار إلى أنَّه “تم التنبيه على هذه المحلات بضرورة تطهير الأسطح والأرضيات، وتعقيمها باستمرار، والحرص على تحقيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين”.

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