- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم بالصور .. بلدية بارق ترصد عددًا من المخالفات الصحية والوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالصور .. بلدية بارق ترصد عددًا من المخالفات الصحية والوقائية
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق
كثفت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة، جولاتها الرقابية والصحية والوقائية، لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مركز جمعة ربيعة المقاطرة التابع لمحافظة بارق.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن، أنَّ “هذه الجولات قد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الصحية والوقائية، حيث تم اتِّخاذ الإجراءات النظامية حيالها”.
وأشار إلى أنَّه “تم التنبيه على هذه المحلات بضرورة تطهير الأسطح والأرضيات، وتعقيمها باستمرار، والحرص على تحقيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين”.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. بلدية بارق ترصد عددًا من المخالفات الصحية والوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.