إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية لنازحي صعدة

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع مواد إيوائية شملت 25 خيمة و50 بطانية لنازحي محافظة صعدة المتضررين من السيول في مديرية العبر بحضرموت، استفاد منها 150 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.



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