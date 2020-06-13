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السفارة اليمنية في الرياض تعلق عملها بعد ظهور حالات إصابة بـ كورونا

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2020-06-13

السفارة اليمنية في الرياض تعلق عملها بعد ظهور حالات إصابة بـ كورونا

اعتبارًا من غد الأحد وحتى إشعار آخر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم السبت، تعليق عملها في مقر السفارة حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن السبب في اتخاذ القرار يرجع إلى ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس “كورونا Covid-19.

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ولم تذكر السفارة اليمنية في الرياض أي تفاصيل عن طبيعية تلك الإصابات، كما تمنت السفارة للجميع دوام الصحة والعافية.

 


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