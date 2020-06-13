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شكرا لقرائتكم السفارة اليمنية في الرياض تعلق عملها بعد ظهور حالات إصابة بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة اليمنية في الرياض تعلق عملها بعد ظهور حالات إصابة بـ كورونا
اعتبارًا من غد الأحد وحتى إشعار آخر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم السبت، تعليق عملها في مقر السفارة حتى إشعار آخر.
وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن السبب في اتخاذ القرار يرجع إلى ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس “كورونا Covid-19.
ولم تذكر السفارة اليمنية في الرياض أي تفاصيل عن طبيعية تلك الإصابات، كما تمنت السفارة للجميع دوام الصحة والعافية.
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