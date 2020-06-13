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في قبضة رجال الأمن.. قاتل مسن الحرجة وعصابة نفذت 41 جريمة سلب
القبض على فتاة ترتدي سترة عليها شعار الأمن العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق من خلاله جهود وإنجازات الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الجناة والتشكيلات العصابية على النحو التالي:
الحرجة: ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم أقدم على قتل مواطن كبير السن غدرًا داخل سيارته.
الرياض: القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص ارتكبوا 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثلت في استغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.
كما تم القبض 6 وافدين يقومون بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات، كذلك تم إلقاء القبض على شاب يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أدائهم عملهم بنقاط الضبط الأمني والاستهزاء بهم والتباهي بكسر منع التجول.
أيضًا تم القبض على فتاة ترتدي سترة عليها شعار الأمن العام برفقة مجموعة من الأشخاص في وضع مخل بالآداب بإحدى الاستراحات، كما تمت الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة 16 سيارة من أحياء متفرقة.
عسير: القبض على شخص يعتدي على مقيم ويسخر منه بسبب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الأشمغة.
نجران: القبض على وافدين قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا قام بتزويرها مواطن بمقابل مادي.
القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحالة غير طبيعية ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وعبوتا مادة مسكرة وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي.
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