إثنينية الحوار تستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - هاشم القرني

تناقش إثنينية الحوار التي يعتزّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيمها عن بعد، الحوار الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مساء الاثنين 23 شوال 1441هـ، الموافق 15 يونيو 2020م، بمشاركة الدكتور/ عصام القبسي، متخصص في البيانات ومدرب على الأمن السيبراني، والأستاذة/ ريم الحربي رئيسة لينكدإن- السعودية، والأستاذ/ عبدالله السبيعي مهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني، والأستاذ/ فيصل المغلوث، متخصص بالتسويق ومهتم بالإعلام الرقمي.

ويهدف اللقاء الذي سيديره المهندس/ سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة سماءات، عضو مجلس إدارة جمعية التسويق عبر تطبيق زوم من خلال الرابط (https://zoom.us/j/99837953570)، إلى تفعيل أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما يستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز أساليب الحوار الافتراضي بما يسهم في تكريس القيم الوطنية، بالإضافة إلى دور المؤثرين في التصدي للشائعات والرسائل السلبية، والمساهمة في إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة.

يذكر أن “إثنينية الحوار” هي إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشروع أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابًا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.

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