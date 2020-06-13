شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يُحذر من دفن الجسم في النفود الحارة : «ليست طريقة للاستشفاء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، من اتجاه البعض إلى دفن أجسامهم في النفود الحارة.
وقال "النمر" : "دفن الجسم في النفود الحارة خلال هذه الأيام ليست طريقة للإستشفاء من ضعف القلب أو احتكاك المفاصل أو السكري بل هي تزيد من احتمالية حدوث الإجهاد الحراري وضربة الشمس".
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