شكرا لمتابعة خبر عن اقتصادي: «كورونا فرصة ذهبية لتصحيح سوق العمل بالمملكة» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال الكاتب الاقتصادي محمد البيشي، اليوم السبت، إن أزمة فيروس كورونا الجديد فرصة ذهبية لإعادة تصحيح سوق العمل. قال الكاتب الاقتصادي محمد البيشي، اليوم السبت، إن أزمة فيروس كورونا الجديد فرصة ذهبية لإعادة تصحيح سوق العمل. وأضاف" البيشي" في تصريحات تلفزيونية إنه مع رؤية 2030 سيحدث التوازن في توطين الوظائف. وأكد على أن مؤهلات السعوديين والسعوديات اليوم أكبر والبنية التحتية أكثر تطورا والثقافة الاجتماعية أكثر انفتاحًا . وأضاف: "لدينا قطاعات حديثة وحيوية مثل الترفية والسياحة والتعدين والصناعة وهي عناصر جديدة يمكنها فعلا إحداث تغيير حقيقي في سوق العمل..والان كورونا يمنحنا فرصة ذهبية لرفع مستوى التوطين".

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