مواطن يكشف عن موقف محرج دفعه إلى التخلص من وزنه الزائد (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تحدث أستاذ الأعمال الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإمام الدكتور سعيد الزهراني عن موقف محرج في محل للملابس دفعه لخسارة وزنه الزائد. تحدث أستاذ الأعمال الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإمام الدكتور سعيد الزهراني عن موقف محرج في محل للملابس دفعه لخسارة وزنه الزائد. وقال الزهراني خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية:" لابد أن يكون لدى الشخص محفزا لتحقيق الهدف "، لافتل:" المحفزات ليس لها علافة بالصحة وكنت أبغى شراء بدلة قالي ما تيجي عليك ورفض يعطيني إياها وحسيت بخجل أمام زوجتي و ابنتي قالت لي زملائي يقولون عنك سمين ". وشدد الزهراني:" لازم يكون لدينا محفز لتغيير الجسم "، مبينا:" آخر شئ كنت أفكر فيه هو إجراء عملية "، لافتا:" المشي كان يناسبني وذهبت للنادي في فترات أخيرة وتوقفت عن الأكل الساعة 7 مساءً وبعدت عن المشروبات الغازية والسكر والأطعمة السريعة ".

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