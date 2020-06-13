شكرا لمتابعة خبر عن "البريد" يوضح طريقة رفع البلاغ ومتابعته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح البريد السعودي طريقة رفع البلاغ ومتابعته وكذلك كيفية متابعة الشحنات المحلية والدولية.

وذكر أنه يمكن رفع البلاغات عن طريق القنوات الإلكترونية متمثل في الموقع الإلكتروني، وتطبيق البريد السعودي، وحساب العميل في بريدي أونلاين أو الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء وهو 92005700.

وأضاف أنه يمكن متابعة الشحنات المحلية والدولية عن طريق الموقع الالكتروني أو التطبيق والحصول على التنبيهات في حال تحديث حالة الشحنة.