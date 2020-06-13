شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يُنادي بمنع تجول كلي بالمملكة: «الحل الوحيد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، اليوم السبت، أن فرض منع التجول الكلي هو الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن مثل الرياض وجدة؛ نظرًا لتسجيلهم إصابات بنسبة كبيرة.

وقال الاستشاري "الأزرقي" في تصريحات تلفزيونية: "الدول تتبع سياستين، سياسة التخفيف التي نحن فيها الآن، ولكن ربما نعود إلى سياسية الحجر التي هي منع التجول الكلي والكامل في بعض المدن التي تشهد تسجيل إصابات كبيرة، وهذا يمكن أن يكون الحل الوحيد الذي يكبح انتشار الحالات".

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وأوضح أن "الحالات التي تبقى في المنازل، ولا يكون هناك أي اتصال يتوقف الانتشار بسرعة، وقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتضح مفعول منع التجول الكلي".

واستدرك: "لكن أنا أعتقد بأننا ما زلنا ننظر لنسبة الوفيات في السعودية التي تبقى أقل من أي دولة اخرى من ناحية لو قارناها بعدد السكان أو عدد الإصابات".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة.