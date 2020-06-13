شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اكتمال مشروع البوابات الجديدة بجسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن أبرز ما تم بشأن مشروع البوابات الجديدة خلال فترة التوقف. كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن أبرز ما تم بشأن مشروع البوابات الجديدة خلال فترة التوقف. وأوضحت المؤسسة أنها أكملت مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي. وأضافت أنه جاري العمل العمل لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني

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