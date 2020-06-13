شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نشر جزء من مكالمة خالد الدوسري مع والدته وانهيارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نشر محامي المعتقل خالد الدوسري سعود بن قويد، اليوم السبت، جزءا من مكالمة المعتقل الشاب مع والدته مؤخرًا.
وعلق "سعود" : "ننشر لكم جزء بسيط من مكالمة السجين خالد لوالدتة بعد موافقتهم لغرض توضيح ماتعانية عائلتة ممايستدعى وقوف المجتمع والمسؤولين معهم.".
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