شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نشر جزء من مكالمة خالد الدوسري مع والدته وانهيارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر محامي المعتقل خالد الدوسري سعود بن قويد، اليوم السبت، جزءا من مكالمة المعتقل الشاب مع والدته مؤخرًا.

وعلق "سعود" : "ننشر لكم جزء بسيط من مكالمة السجين خالد لوالدتة بعد موافقتهم لغرض توضيح ماتعانية عائلتة ممايستدعى وقوف المجتمع والمسؤولين معهم.".