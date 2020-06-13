شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 4 مناطق غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت هيئة الأرصاد، حالة الطقس غدًا الأحد، محذرة من هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح. توقعت هيئة الأرصاد، حالة الطقس غدًا الأحد، محذرة من هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح. وقالت الهيئة إنهلا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، الحدود الشمالية. وتوقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد الى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.

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