شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مخبز معروف في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): قررت إدارة أحد المخابز في القطيف إيقاف العمل مؤقتًا إبتداء من اليوم السبت، وذلك بعد رصد حالات يشتبه في إصابتها بفيروس قررت إدارة أحد المخابز في القطيف إيقاف العمل مؤقتًا إبتداء من اليوم السبت، وذلك بعد رصد حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد. يذكر أن الإغلاق تم كإجراء إحترازي حسب توجيهات الجهات المختصة، ومن المقرر أن يتم التعقيم المقر لضمان سلامة العاملين والزبائن.

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