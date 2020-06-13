شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توجه رسالة تحذيرية لأصحاب التوكيلات حول استغلال السجلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت الجمارك السعودية، اليوم السبت، رسالة تحذيرية إلى أصحاب التوكيلات من الاستغلال غير الشرعي للسجلات التجارية.
وغردت «الجمارك» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: كن حَذِرًا في توكيلك لشخص آخر باستخراج سجلٍّ تجاريّ باسمك، حتى لا تقع عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات؛ نتيجة الاستغلال غير الشرعي للسجلِّ المسجَّل باسمك.
وأضافت «الجمارك»: كن متيقّظًا دائمًا ولا تقم بتوكيل شخص آخر لاستخراج سجلّ تجاريّ باسمك دون متابعة أعماله، وقم بمتابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجَّل باسمك.
واختتمت : حرصك ويقظتك يَقِيَانِكَ من العقوبات، ولا تجعلْ سجلّكَ التجاريّ تحت تصرُّف أي شخص آخر.
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