شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب تسمية الباب 42 في المسجد النبوي بـ "الباب القِبلي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سمي الباب 42 في المسجد النبوي بالباب القبلي للمسجد النبوي الشريف، حيث أنه له معالم وشواهد تاريخية.

وتبلغ أبواب الحرم الشريف في آخر توسعة له أكثر من 100 باب، وكان عددها في العهد النبوي الشريف ثلاثة أبواب، باب في الجهة الجنوبية من المسجد.

وكانت القبلة إلى بيت المقدس شمالاً وباب في الشرق ، ويسمى باب النبي ، وباب عثمان أيضاً، ثم اشتهر بعد ذلك بباب جبريل والباب الثالث في الغرب ، ويسمى باب عاتكة لقربه من بيتها ويعرف اليوم بباب الرحمة، ثم حول الباب الجنوبي مع تحويل القبلة فصار في الجهة الشمالية للمسجد الشريف، وكانت عضادتي الأبواب في هذه العمارة من الحجارة.