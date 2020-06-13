شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة تضرب بيد من حديد وتطبق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شنت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، حملة أمنية على عدد من أحياء جدة؛ لضبط المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس شنت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، حملة أمنية على عدد من أحياء جدة؛ لضبط المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وشملت الحملة :أحياء مشرفة والعزيزية وبني مالك والبوادي بمحافظة جدة، وتم تكثيف التواجد الأمني في الأسواق الشعبية. و أسفرت عن ضبط تجمعات ومخالفين لأنظمة التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة وتم فرض العقوبات اللازمة بحق مخالفي اللائحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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