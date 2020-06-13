شكرا لمتابعة خبر عن رصد حالات يشتبه في إصابتها بكورونا في مسلخ بلدية يدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): نفذت مديرية الشؤون الصحية بنجران جولة تفتيشية بالتعاون مع عدة جهات معينة في محافظة يدمة. نفذت مديرية الشؤون الصحية بنجران جولة تفتيشية بالتعاون مع عدة جهات معينة في محافظة يدمة. وأسفرت الجولات عن رصد حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا الجديد في مسلخ بلدية المحافظة، والسوق الشعبي. وقامت المديرية بإغلاق المسلخ والسوق الشعبي، وإخضاع العمالة للفحوصات اللازمة للتأكد من إصابتهم من عدمه.

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