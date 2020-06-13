شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على سودة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على سودة عسير، حيث أثار المشهد إعجاب المواطنين في معظم مناطق المملكة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت أمطارًا متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من عسير وجازان خاصة السفوح الغربية، وأجزاء من عمان واليمن.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية، على الشرقية والخليج والشمالية، ووسط الساحل الغربي، وتكون متوسطة على نجران.