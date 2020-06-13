شكرا لمتابعة خبر عن بالصور... نخلة "طيارة" تطرح إنتاجها من الرطب بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

بدأت بعض نخيل الأحمر "67 كم غرب الأفلاج" بطرح إنتاجها من الرطب، حيث بدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعشرين يوماً.

وسميت نخلة الطيارة؛ لسرعة طرحها إنتاجها من الرطب سنوياً، وقبل بقية النخيل بالمحافظة.

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