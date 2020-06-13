شكرا لمتابعة خبر عن وفيات الطائف بفيروس كورونا تصل إلى 11 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن بلوغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الطائف إلى 11 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2539 إصابة، بعد تسجيل 57 إصابة جديدة .
وبلغ عدد المتعافين في المحافظة 1687 حالة بعد تسجيل 22 حالة تعافِ جديدة، في حين لا زال 841 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .
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