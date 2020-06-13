شكرا لمتابعة خبر عن وفيات الطائف بفيروس كورونا تصل إلى 11 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن بلوغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الطائف إلى 11 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2539 إصابة، بعد تسجيل 57 إصابة جديدة .

وبلغ عدد المتعافين في المحافظة 1687 حالة بعد تسجيل 22 حالة تعافِ جديدة، في حين لا زال 841 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .