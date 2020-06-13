شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك سعود وهو يتفقد أحد مستشفيات جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة قديمة للملك سعود وهو يتفقد عنبرًا للمرضى في أحد مستشفيات جدة . وثقت صورة قديمة للملك سعود وهو يتفقد عنبرًا للمرضى في أحد مستشفيات جدة . وظهر في الصورة الدكتور رشاد فرعون وزير الصحة وهو يقف بجوار الملك، وذلك عام 1956م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة للملك سعود وهو يتفقد أحد مستشفيات جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.