شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد 810 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بمستودعات في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نجحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، في رصد عدد من المستودعات الغذائية المخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه خلال جولاتها التفتيشية في المدينة المنورة رصدت مستودعين خُرن بهما مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت أنه تم ضبط ٨١٠ كجم من المواد الغذائية المخالفة وإحالة المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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