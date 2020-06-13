شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز تعود لعام 1925 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز بعد أول زيارة له خارج الخليج العربي، في مصر تعود لعام ١٩٢٥م مع أطبائه و فؤاد حمزة، عندما ذهب لعمل عملية في عينيه.

وجاءت الصورة أثناء مقابلة الملك فؤاد لتلطيف الأجواء بين البلدين، مبعثا من والده الملك عبدالعزيز بعد حادثة المحمل الشهيرة في مكة المكرمة.

ولاقت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالتالي:" الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان نعم الساعد الأيمن لوالده منذ نعومة أظفاره ".