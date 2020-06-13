شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تغطي الطائف روجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

شهدت رجال ألمع في عسير، اليوم السبت، تساقط الأمطار بغزارة في الصباح على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ووثق فيديو تساقط أمطار الخير على أحد الطرق في محافظة رجال ألمع، وسط أجواء هادئة.

كما شهدت الطائف تساقط الأمطار، اليوم السبت، ما بين متوسطة إلى غزيرة.