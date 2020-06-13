«الجمارك» لـ«أصحاب التوكيلات»: احذروا الاستغلال غير الشرعيّ للسجلات التجارية

حذّرت «الجمارك السعودية»، اليوم السبت، أصحاب التوكيلات من الاستغلال غير الشرعي للسجلات التجارية.

وقالت «الجمارك» في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: كن حَذِرًا في توكيلك لشخص آخر باستخراج سجلٍّ تجاريّ باسمك، حتى لا تقع عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات؛ نتيجة الاستغلال غير الشرعي للسجلِّ المسجَّل باسمك.

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وعبر «إنفوجراف»، قالت «الجمارك»: كن متيقّظًا دائمًا ولا تقم بتوكيل شخص آخر لاستخراج سجلّ تجاريّ باسمك دون متابعة أعماله، وقم بمتابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجَّل باسمك.

وأضافت: حرصك ويقظتك يَقِيَانِكَ من العقوبات، ولا تجعلْ سجلّكَ التجاريّ تحت تصرُّف أي شخص آخر.

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