لعدم التعرُّض للمساءلة والوقوع تحت طائلة القانون..
حذّرت «الجمارك السعودية»، اليوم السبت، أصحاب التوكيلات من الاستغلال غير الشرعي للسجلات التجارية.
وقالت «الجمارك» في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: كن حَذِرًا في توكيلك لشخص آخر باستخراج سجلٍّ تجاريّ باسمك، حتى لا تقع عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات؛ نتيجة الاستغلال غير الشرعي للسجلِّ المسجَّل باسمك.
وعبر «إنفوجراف»، قالت «الجمارك»: كن متيقّظًا دائمًا ولا تقم بتوكيل شخص آخر لاستخراج سجلّ تجاريّ باسمك دون متابعة أعماله، وقم بمتابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجَّل باسمك.
وأضافت: حرصك ويقظتك يَقِيَانِكَ من العقوبات، ولا تجعلْ سجلّكَ التجاريّ تحت تصرُّف أي شخص آخر.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك» لـ«أصحاب التوكيلات»: احذروا الاستغلال غير الشرعيّ للسجلات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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