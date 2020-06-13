تطبيق توكلنا: طلب تصريح طبي طارئ يتطلّب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية

وجّه تطبيق توكلنا المعتمَد من وزارة الصحة، اليوم السبت، تنبيهًا جديدًا بخصوص التصريح الطبي الطارئ.

وذكر التطبيق –عبر حسابه بتويتر- أنه عند طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية «المريض أو المرافق»؛ حيث إن عدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من التطبيق.

وأشار التطبيق إلى أن تأكيد الحضور هو مسؤولية المنشأة الطبية عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطوَّر من قِبَلِ المجلس الصحيّ السعودي.

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