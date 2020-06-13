أكد أن المسؤولية تقع على المنشأة الطبية
وجّه تطبيق توكلنا المعتمَد من وزارة الصحة، اليوم السبت، تنبيهًا جديدًا بخصوص التصريح الطبي الطارئ.
وذكر التطبيق –عبر حسابه بتويتر- أنه عند طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية «المريض أو المرافق»؛ حيث إن عدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من التطبيق.
وأشار التطبيق إلى أن تأكيد الحضور هو مسؤولية المنشأة الطبية عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطوَّر من قِبَلِ المجلس الصحيّ السعودي.
اقرأ أيضًا:
المجلس الصحي ينتصر للمريض في التصريح «الطبي الطارئ»
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق توكلنا: طلب تصريح طبي طارئ يتطلّب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.