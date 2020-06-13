بالصور.. «الموارد البشرية» تُدشّن حملة «قريبًا نجتمع» بالمدينة المنورة

دشّن مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة المدينة المنورة، فالح العنزي، بأحد المراكز التجارية ممثلة في جمعية طيبة النسائية، حملة «قريبًا نجتمع»، التي أطلقها فرع الوزارة الخميس الماضي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع والإسهام في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

وتهدف الحملة لتعريف المواطنين والمقيمين بأهمية التباعد الاجتماعي، وأيضًا طرق الوقاية الصحية والطرق الاحترازية الصحيحة، للتعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي أن هذه الخطوات المميزة التي تسعى فيها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة مشكورة للحفاظ على سلامة المجتمع من هذا الوباء؛ حيث تنطلق هذه المبادرة لتقوم بالإرشادات والتوعية داخل المساجد والمولات والأماكن المزدحمة تجنبًا لأي إصابة لا قَدَّر الله، سائلًا الله أن يجزي الجميع كل خير، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف أن الجهات المشاركة في الحملة تكثف جهودها المشتركة لإنجاح هذه الحملة التوعوية من خلال أدوارها المنوطة بكل جهة، باستهداف أماكن التجمّعات والتعريف بطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار والإرشادات التوعوية والكشف الطبي وإدارة الحشود والترجمة عبر مكبرات الصوت لأماكن تواجد المقيمين الذين لا يتحدثون العربية عبر المكبرات الصوتية، والتجوّل بالأحياء والأسواق والمساجد بالترجمة بلغات عدة لأماكن تواجد المقيمين.