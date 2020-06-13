بالصور.. القبض على 4 مقيمين حوَّلوا سكنهم إلى محل حلاقة بجازان

داهمت فرق مختصة من الجهات الأمنية وأمانة منطقة جازان، مقر سكن عمالة من إحدى الجنسيات الإفريقية خالفوا القرارات الصادرة بمنع مزاولة مهنة الحلاقة.

ووجدت الفرق أن العمالة المخالفة حوَّلت مقر سكنهم إلى صالون حلاقة يمارسون فيه مهنة الحلاقة بطرق مخالفة، وثبت قيامهم بعمل الحلاقة أثناء حضور زبائن لديهم.

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واستطاعت الجهات الأمنية وفرق الأمانة القبض على أربعة عمال داخل غرفة بسكنهم، وقد هيَّؤوا المكان لاستقبال زبائنهم والحلاقة لهم، بشكل مخالف للأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وانتقلت فرق أمنية أخرى من أمانة منطقة جازان إلى الموقع، الكائن في أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، وكشفت عن وجود أربعة عمال خصصوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة؛ وذلك بالعثور على كافة أدوات الحلاقة التي صادرتها فرق أمانة المنطقة، وجرى التحفظ على المخالفين بقسم التوقيف بالشرطة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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