«التأمينات الاجتماعية» تفتح باب القبول ببرنامج النخبة.. وهذا آخر موعد للتقديم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب القبول في برنامج النخبة لتطوير المواهب الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من المتخرجين حديثًا، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط الانضمام إلى برنامج النخبة هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم.

شروط الانضمام من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

كما اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المتخرجين عام 2020م، وألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن 3 من 4 للجامعات التي يكون معدلها 4، أو ألا يقل عن 4 من 5 للجامعات التي يكون معدلها من 5، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وبحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا من التقويم الميلادي اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب. والتقديم مفتوح للرجال والنساء، ويقتصر على السعوديين فقط.

آخر موعد للتقديم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن آخر موعد للتقديم هو 23 يوليو 2020م، مشيرةً إلى أن انطباق الشروط لا يعني القبول، وإنما سيخضع المرشحون للمفاضلة، وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج، وللتسجيل (اضغط هنا).

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التخصصات المطلوبة هي الإدارة الصناعية، وإدارة العمليات، والهندسة الصناعية، وإدارة الجودة، وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب ونظم المعلومات.

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