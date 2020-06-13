بـ1089 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مدينة الرياض قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجّلةً 1089 حالة من أصل 3366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 527 حالة في مدينة جدة، و310 في مكة المكرمة، و227 في الدمام، و191 في المدينة المنورة، و163 في الخبر، و114 في القطيف، و91 في الهفوف، و57 في الطائف، و48 في صفوى، و47 في الجبيل.

و35 في حفر الباطن، و34 في المزاحمية، و33 في بريدة، و27 في الخرج، و23 في ينبع، و19 في كلٍّ من: الدرعية وراس تنورة، و17 في خميس مشيط، و16 في كلٍّ من: نجران والظهران، و14 في بيشة.

و13 في ضرما، و12 في العيون، و10 في كلٍّ من: بقيق والخرمة وثريبان، و9 في كلٍّ من: أبها ومليجة وبيش، و8 في كلٍّ من: حوطة بني تميم وقرية العليا، و7 في المبرز، و6 في كلٍّ من: جازان والرس والبكيرية والنعيرية.

Advertisements

و5 في كلٍّ من: أحد رفيدة ومهد الذهب ووادي الدواسر، و4 في كلٍّ من: حائل ورابغ والزلفي وحريملاء والنماص، و3 في كلٍّ من: تنومة وعريعرة والمجمعة والبدائع وثادق.

وتسجيل حالتي إصابة في كلٍّ من: خليص والدائر والقوارة والرين والحرجة وفرسان والنبهانية والدرب والباحة والدلم وسبت العلاية وقيا والمخواة وعيون الجواء وقصيباء والحناكية، وظلم وقلوة وظهران الجنوب والقنفذة والليث وليلى ووادي الفرع وبللسمر.

وتسجيل إصابة واحدة في كلٍّ من: الشنان والمضة والدوادمي وسراة عبيدة وعنيزة ومحايل والمندق ورنية والكامل والقوز ورياض الخبراء والحريق وصبيا، وتثليث وبلجرشي وبقعاء والسليل وتمير والمذنب والخفجي والعيص وسيهات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123.308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82.548 حالة؛ بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.

اقرأ أيضًا: