بـ44 درجة.. وادي الدواسر تُسجّل أعلى درجات الحرارة «السبت» بالمملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة وادي الدواسر سجّلت، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 44 درجة مئوية، بينما جاءت الباحة في مؤخرة القائمة بتسجيلها 25 درجة مئوية.

واحتلت مدن «وادي الدواسر، الأحساء، مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بتسجيلها «44، و43.7، و43، و43، و43» درجة مئوية على التوالي.

وتَذَيَّلَتْ مدن «الباحة، طريف، أبها، جدة، خميس مشيط» القائمة بتسجيلها «25، و32.6، و33، و34، و34) درجة مئوية على التوالي.

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