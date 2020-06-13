إنفوجراف.. «الزكاة والدخل» تعلن مواعيد تقديم وسداد إقرارات ضريبة الاستقطاع

تاريخ استحقاقها لن يتغير ابتداءً من يونيو الجاري

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والداخل، اليوم السبت، مواعيد تقديم وسداد الإقرارات لضريبة الاستقطاع. وفي جدول توضيحي نشرته على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، ذكرت الهيئة أنه يتم تقديم الإقرارات شهريًّا عن طريق موقعها، على النحو الموضح في الجدول المرفق، مشيرةً إلى أن الإقرارات الضريبية لن يتغير تاريخ استحقاقها ابتداءً من إقرار يونيو المقرر تقديمه في العاشر من يوليو القادم.

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