«مدني نجران» يكشف تفاصيل اعتراض صاروخ باليستي حوثي

الجهات المعنيّة باشرت الواقعة..

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إصابة عدد من المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية. وصرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغًا عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، وقد نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنيّة تنفيذ الإجراءات المعتمَدة في مثل هذه الحالات.

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