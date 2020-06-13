شرطة القصيم تُطيح بمواطنَين انتحلا صفة رجال أمن  وضربا وسلبا مقيمين

اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتهمين..
تمكَّنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مواطنَين اثنين تورَّطا في جرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.
وفي التفاصيل، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنَيْن تورَّطا في جرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد عن 10 آلاف ريال.
وأكد السحيباني أنه جرى إيقاف المتهمَيْن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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