السعودية اليوم / الجزائر تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 760 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 98 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7420 حالة شفاء.

// انتهى //

19:32ت م

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الجزائر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10810 إصابات.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 760 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 98 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7420 حالة شفاء.// انتهى //19:32ت م0109

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