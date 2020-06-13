سياسي / رئيس مجلس النواب الليبي يبدأ زيارة عمل للجزائر



الجزائر 21 شوال 1441 هجري الموافق 13 يونيو 2020 م واس

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم زيارة عمل إلى الجزائر حسب ما أفاد بيان للبرلمان الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقي عقيلة صالح خلال زيارته برئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرة وقف إطلاق النار المعلن عنها الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة تمهيدًا لحوار ليبي يفضي إلى حل سياسي للأزمة.

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19:20ت م

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