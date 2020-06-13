السعودية اليوم / "الأونروا" تستأنف خدماتها الطبية في العيادات بالأردن



عمّان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

تستأنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غدا خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها في جميع أنحاء الأردن وفقا لتدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن العيادات ستستقبل مراجعيها من السبت حتى الخميس في ساعات الدوام المعتاد بين 7.30 صباحا وحتى 1.45 ظهرا.

ودعت الوكالة مراجعيها للتقيد بتدابير السلامة العامة وأخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا لتحديد نوع الخدمة المطلوبة.

// انتهى //

19:20ت م

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عمّان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستستأنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غدا خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها في جميع أنحاء الأردن وفقا لتدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن العيادات ستستقبل مراجعيها من السبت حتى الخميس في ساعات الدوام المعتاد بين 7.30 صباحا وحتى 1.45 ظهرا.ودعت الوكالة مراجعيها للتقيد بتدابير السلامة العامة وأخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا لتحديد نوع الخدمة المطلوبة.// انتهى //19:20ت م0107

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