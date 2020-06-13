السعودية اليوم / تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق 1180 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 549 حالة, كما تم تسجيل 647 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 7515 حالة شفاء.

// انتهى //

19:11ت م

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بغداد 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت العراق 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18950 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 549 حالة, كما تم تسجيل 647 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 7515 حالة شفاء.// انتهى //19:11ت م0105

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