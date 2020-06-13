السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تشارك في الاجتماع الافتراضى الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة



جدة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

تشارك المنظمة العربية للسياحة في الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي يعقد يوم الأربعاء القادم برئاسة المملكة العربية

وأوضح معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن المنظمة عملت منذ بداية جائحة

وأكد أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية، حيث يسهم بنسبة 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف، داعيا إلى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية، وكذلك تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما وأن حجم الإنفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا.

وثمن معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدعم والتحفيز الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية للتعاون العربي المشترك في المجالات كافة وخاصة بمجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي، معرباً عن شكره لجامعة الدول العربية وما تقوم به على كافة الأصعدة الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

// انتهى //

19:02ت م

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جدة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستشارك المنظمة العربية للسياحة في الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي يعقد يوم الأربعاء القادم برئاسة المملكة العربية السعودية ، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع السياحي في المنطقة العربية.وأوضح معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن المنظمة عملت منذ بداية جائحة كورونا بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوى في إطار فريق إدارة الازمات لديها لإصدار العديد من التقارير والتحاليل البيانية التي لخصت الواقع والخسائر التى تكبدها القطاع السياحى جراء الفيروس، إضافة لتقديم توصيات ومقترحات لما بعد الجائحة، ووضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافي القطاع في العالم العربي.وأكد أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية، حيث يسهم بنسبة 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف، داعيا إلى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية، وكذلك تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما وأن حجم الإنفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا.وثمن معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدعم والتحفيز الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية للتعاون العربي المشترك في المجالات كافة وخاصة بمجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي، معرباً عن شكره لجامعة الدول العربية وما تقوم به على كافة الأصعدة الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.// انتهى //19:02ت م0103

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