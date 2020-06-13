السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 134667 إصابة



إسلام آباد 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 51518 حالة في إقليم السند، و50087 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7866 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 7163 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1044 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و574 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:01ت م

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إسلام آباد 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 134667 حالة، توفيت منها 2574 حالة، وتماثلت 50056 حالة للشفاء وفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الباكستانية.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 51518 حالة في إقليم السند، و50087 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7866 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 7163 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1044 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و574 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:01ت م0102

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