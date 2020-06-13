السعودية اليوم / كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1442



الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 17/11/1441 حتى 22/11/144 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض : https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu .

أوضح ذلك عميد الكلية المكلف الاستاذ ابراهيم بن عبدالله الحناكي ، مشيرا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441 .

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارا من 22/10/1441 وحتى 3/11/1441 ،مبينا أن التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا الراغبين في التقديم الى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات http://cti.edu.sa/ .

// انتهى //

19:01ت م

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