السعودية اليوم/ جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي



سكاكا 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

نفذت جامعة الجوف 7 برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون

مع كليات الجامعة المختلفة.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي بأن العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات

المجتمع، مضيفاً أن البرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع، مؤكداً أن البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر خلال طوال الإجازة الصيفية بإذن الله.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9.

//انتهى//

18:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.